Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 23.01.2025, gegen 20:10 Uhr, liefen eine 48-Jährige und eine 52-Jährige die Herrenwaldstraße in Richtung Sternstraße entlang. Dabei hatte eine der beiden Frauen ein schwarzes Fahrrad im Wert von ca. 100 Euro bei sich und schob es neben sich her. Kurz vor der Einmündung zur Sternstraße hielt ein schwarzer VW, der aus Richtung der Sternstraße angefahren kam. Aus dem Fahrzeug stiegen drei Männer, die unter Vorhalt eines Messers das Fahrrad verlangten. Daraufhin ließen die Frauen das Fahrrad stehen und rannten weg. Verletzt wurde niemand.

Der Mann mit dem Messer war circa 1,70m groß, 30-35 Jahre alt und trug eine schwarz-weiß karierte Jacke. Der zweite Unbekannte war circa 1,60m groß, circa 55 Jahre alt und hatte kurze dunkle Haare. Außerdem trug er eine schwarze Jacke und hatte ein Hämatom an einem Auge. Der dritte Mann war circa 1,70m groß und circa 30-35 Jahre alt.

Haben Sie den Vorfall oder die flüchtende Gruppe beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell