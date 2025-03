POL-KA: (KA) Ettlingen - Alkoholisierte Autofahrerin missachtet Bahnübergangsschranke und kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) - Der 65-jährige Toyota-Fahrer fuhr gegen 16:00 Uhr in der Brettener Gewerbestraße in Richtung B293 und geriet hier aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der dortigen Tankstelle von seiner Fahrbahn ab und stieß mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Transporter zusammen. Trotz der unmittelbaren Alarmierung von Rettungskräften erlag der 65-Jährige noch an der Unfallstelle seinen ...

mehr