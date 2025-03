Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Tödlicher Verkehrsunfall in Bretten

Karlsruhe (ots)

Der 65-jährige Toyota-Fahrer fuhr gegen 16:00 Uhr in der Brettener Gewerbestraße in Richtung B293 und geriet hier aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der dortigen Tankstelle von seiner Fahrbahn ab und stieß mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Transporter zusammen. Trotz der unmittelbaren Alarmierung von Rettungskräften erlag der 65-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Transporters blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Gewerbestraße vollständig gesperrt.

Franz Henke, Pressestelle

