Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandstiftung durch Pyrotechnik in der Wohnung

Suhl (ots)

Am 15.02.2025, gegen 23:00 Uhr trat der 39-jährige Beschuldigte in Hildburghausen zunächst die Wohnungstür seiner Nachbarn ein, betrat jeden Raum und ging dann zurück in seine Wohnung. Bei Eintreffen der Beamten verschanzte sich der Beschuldigte in seinem Wohnzimmer. Die Wohnungsöffnung durch die Beamten, beantwortete der Beschuldigte mit dem Zünden einer Feuerwerksbatterie im Wohnzimmer. Zudem legte er mehrere kleine Brände. Die Brände konnten zunächst durch die Beamten und anschließend durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Beschuldigte wurde anschließend im Wohnzimmerschrank mit einem Messer bewaffnet aufgefunden und durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Im weiteren Verlauf wurde der Beschuldigte in der Psychiatrie untergebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell