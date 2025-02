LPI-SHL: Fahrerflucht

Suhl (ots) - Ein 25-Jähriger randalierte Freitagnacht (14.02.2025) zunächst in einer Bankfiliale im Steinweg in Suhl, danach kletterte er auf das Dach eines Wohn- und Geschäftshauses und beschädigte dort Bleche und die Lüftungsanlage. Polizisten versuchten an den Mann heranzukommen, aber dieser bewaffnete sich mit allem, was nicht niet- und nagelfest war. Er warf Dinge nach den Beamten, die über das Fenster einer Wohnung versuchten, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Der ...

