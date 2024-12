Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei hebt Drogenlabor in Uerdingen aus

Krefeld (ots)

Ein Drogenlabor mit Apparaturen und Behältnissen, 1,3 Kilogramm Amphetamin, 400 Milliliter Amphetamin-Öl und mehrere unbekannte Substanzen - das haben Drogenfahnder im Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Duisburger Straße sichergestellt. Die bei der Krefelder Polizei für Drogenkriminalität zuständige Ermittlungsgruppe Herkules war am Mittwoch (11. Dezember 2024) entsprechenden Hinweisen nachgegangen und konnte kurz nach dem Fund zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren in einer Wohnung des Hauses stellen. Ihnen wird die illegale Herstellung von Amphetamin in nicht geringer Menge vorgeworfen. Beide erwartet ein Strafverfahren.

