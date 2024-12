Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrecher geben sich als Fliesenleger aus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (5. Dezember 2024) kam es am Vormittag gegen 11:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch auf der Sankt-Anton-Straße. Eine Anwohnerin berichtete, dass sich zwei Männer als Fliesenleger ausgaben und sich somit Zugang zum Mehrfamilienhaus verschaffen konnten. Als ein weiterer Anwohner gegen 12:30 Uhr Bohrgeräuschen nachging, kamen ihm die beiden unbekannten Täter mit einem Tresor und einer Tasche in der Hand entgegen. Als er sie ansprach, ergriffen sie die Flucht und ließen zumindest den Tresor noch im Treppenhaus fallen. Beide Täter seien ungefähr 30 bis 35 Jahre alt und 180 cm groß gewesen. Sie hätten eine schlanke Statur und hellen Hauttyp gehabt. Der Mann mit der Tüte in der Hand sei mit einer schwarzen Jacke und einer beigen Mütze bekleidet gewesen. Der weitere Täter habe eine schwarze Hose und eine beige Jacke getragen. Die Unbekannten flüchteten entgegengesetzt in Richtung Ostwall und Rheinstraße. Zeugen, denen die beschriebenen Männer zum Zeitpunkt der Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (226)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell