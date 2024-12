Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unfall zwischen Fußgängerin und Pkw - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (5. Dezember 2024) ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Die 63-jährige Fahrzeugführerin bog von der Straße "Am Bahnhofsplatz" auf die Bahnhofstraße in Richtung Von-Brempt-Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit der 29-jährigen Fußgängerin. Die junge Frau musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02151-6340 zu melden oder sich an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu wenden. (225)

