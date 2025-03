POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminaldirektor Detlef Erny übernimmt Leitung der Kriminalpolizeidirektion Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe

Karlsruhe - Kriminaldirektor Detlef Erny übernimmt Leitung der Kriminalpolizeidirektion Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Seit dem 1. März 2025 ist Kriminaldirektor Detlef Erny neuer Leiter der Kriminalpolizeidirektion Karlsruhe. Er tritt die Nachfolge des Leitenden Kriminaldirektors Ralf Krämer an, der das Polizeipräsidium Karlsruhe im September 2024 in Richtung Mannheim verlassen hat.

Am 3. März 2025 wurde Kriminaldirektor Erny im Führungskreis des Polizeipräsidiums Karlsruhe begrüßt. "Ich bin froh, dass die Leitung der Kriminalpolizeidirektion Karlsruhe nun wieder besetzt ist. Detlef Erny ist eine erfahrene und versierte Führungspersönlichkeit mit umfassender kriminalpolizeilicher Expertise. Er wird die Kriminalpolizei in Karlsruhe mit Weitsicht und Entschlossenheit leiten und weiterentwickeln", so Polizeipräsidentin Caren Denner.

Nach seinem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst 2013 übernahm Detlef Erny verschiedene Leitungsfunktionen in der Kriminalpolizei. Unter anderem leitete er die Kriminalinspektion 4 beim Polizeipräsidium Offenburg, die für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Rauschgiftkriminalität zuständig ist. Danach wechselte er zum Polizeipräsidium Freiburg, wo er die Verantwortung für die Kriminalinspektion 2 mit den Schwerpunkten Raub- und Erpressungsdelikte sowie Eigentumskriminalität übernahm. Weiterhin leitete er die Führungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Freiburg. Sein Fachwissen zur Organisierten Kriminalität brachte er zuletzt als Dozent an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster-Hiltrup ein.

Mit Blick auf seine neue Aufgabe in Karlsruhe erklärt Erny: "Ich habe bei verschiedenen Anlässen bereits die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei Karlsruhe kennen und schätzen gelernt und freue mich, zukünftig Teil des Teams zu sein." Gleichzeitig sieht er große Herausforderungen auf die Kriminalpolizei zukommen: "Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, die zunehmende Verlagerung der Kriminalität ins Internet und immer größer werdende Datenmengen in verschiedenen Kriminalitätsbereichen wie der Kinderpornografie, der kryptierten Kommunikation oder der Hetze im Internet sind nur einige Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam stellen müssen. Eine besondere Gefahr besteht zudem in der Unterwanderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts bei Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche." Dennoch blickt er optimistisch in die Zukunft: "Ich bin überzeugt, dass wir diesen Herausforderungen mit Engagement, Fachwissen und einer engen Zusammenarbeit innerhalb der Polizei sowie mit unseren Partnern erfolgreich begegnen können. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team Verantwortung zu übernehmen und Lösungen zu entwickeln."

Detlef Erny lebt mit seiner Familie in Ringsheim im südlichen Ortenaukreis.

Florentin Ochner, Pressestelle

