POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto stößt mit Radfahrer zusammen

Mannheim (ots) - Ein 49-jähriger Ladendetektiv konnte am Dienstagmittag gegen 12:45 Uhr drei Männer im Alter von 20, 26 und 31 Jahren dabei beobachten, wie sie gemeinsam in Zusammenarbeit in einem Einkaufsgeschäft in O 5 insgesamt 14 Parfümflaschen in eine schwarze Einkaufstasche verstauten und anschließend das ...

mehr