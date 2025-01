Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Männer nach Diebstahl in Einkaufsgeschäft vorläufig festgenommen

Mannheim (ots)

Ein 49-jähriger Ladendetektiv konnte am Dienstagmittag gegen 12:45 Uhr drei Männer im Alter von 20, 26 und 31 Jahren dabei beobachten, wie sie gemeinsam in Zusammenarbeit in einem Einkaufsgeschäft in O 5 insgesamt 14 Parfümflaschen in eine schwarze Einkaufstasche verstauten und anschließend das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, verließen. Der 49-Jährige nahm umgehend die Verfolgung der drei Männer auf und alarmierte währenddessen die Polizei. Die Polizeikräfte konnten die Tatverdächtigen an der Bismarckstraße in Höhe L 12 antreffen und vorläufig festnehmen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurden sie auf das Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern derzeit an.

