Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer erlitt am Mittwochmorgen in Graben-Neudorf bei einer Kollision mit einem Pkw schwere Kopfverletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die mutmaßliche Unfallverursacherin gegen 10:00 Uhr mit ihrem Dacia auf dem Bahnhofsring in Richtung Bahnhof. An der Einmündung zur Goethestraße übersah sie offenbar den von rechts kommenden Velo-Lenker. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 84-Jährige stürzte und mehrere Meter von dem Fahrzeug mitgeschleift wurde. Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Mann vor Ort, bevor ein Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus brachte. Für die Unfallaufnahme musste die Einmündung zeitweise gesperrt werden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell