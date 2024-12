Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Landrat Dr. Schneider überreicht Ruhestandsurkunden

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Mittwoch hat Landrat Dr. Karl Schneider zu einer kleinen Feierstunde ins Kreishaus eingeladen. Neben Höhergruppierungen verabschiedete der Behördenleiter auch vier langjährig beschäftige Mitarbeiter der Behörde in den Ruhestand. Georg Mohr, Erster Polizeihauptkommissar aus Meschede, war zuletzt Leiter des Verkehrskommissariats und u. a. für die Unfallsachbearbeitung zuständig. Martin Fricke, Erster Polizeihauptkommissar aus Sundern, wurde ebenfalls die Ruhestandsurkunde überreicht. Herr Fricke war zuletzt Wachleiter der Polizeiwache in Meschede. Andreas Schober, Erster Polizeihauptkommissar aus Meschede, war bis zuletzt Leiter des Führungs- / und Lagedienstes und somit u. a. verantwortlich für den Betrieb der Polizeileitstelle. Die Kriminalpolizei muss zukünftig mit Michael Senge, Kriminalhauptkommissar aus Olsberg, auf einen der erfahrensten Beamten verzichten. Auch er bekam von Landrat Dr. Karl Schneider die Ruhestandsurkunde überreicht. Nach dem offiziellen Teil nahm sich der Behördenleiter noch Zeit für eine lockere Gesprächsrunde und hoffte, "dass die verdienten Polizisten die Kreispolizeibehörde mit mindestens einem weinenden Auge" verlassen werden. Er bedankte sich für die langjährige Mitarbeit und wünschte den frischen Pensionären vor allem Gesundheit und gute Erinnerungen an den Polizeiberuf.

