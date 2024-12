Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto nicht zugelassen

Am Dienstag hatte ein 48-Jähriger an seinem Auto falsche Kennezeichen angebracht.

Ulm

Gegen 20.45 Uhr kontrollierte die Polizei einen 48-Jährigen mit einem Ford in Ulm-Gögglingen. Bei der Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der Mann das Auto vor wenigen Tagen gekauft hatte und an dieses falsche Kennzeichen montierte. Dann fuhr der 48-Jährige mit dem Auto, obwohl er keinen Führerschein hatte. Gegenüber der Polizei gab er wohl an, dass er das Auto in Kürze weiterverkaufen möchte. Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

