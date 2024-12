Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Unfallzeugen

Olsberg / Sundern (ots)

In Olsberg kam es am Donnerstag gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats befuhr ein 25jähriger Mann aus Meschede die Kreisstraße 16 in Richtung Elpe. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste der Mescheder nach rechts ausweichen und verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einer Böschung zum Stehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Pkw im Gegenverkehr um einen BMW, Typ: Z4 in der Farbe "lila" gehandelt hat. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen. In Sundern kam es am Samstag gegen 18:50 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei welchem das Verkehrskommissariat auf der Suche nach einem beschädigten Fahrzeug ist. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall auf einem Parkplatz im Bereich der Schützenhalle / Kirche in Sundern - Westenfeld. Ein Senior kollidierte dort beim Ausparken mit einem anderen abgestellten Fahrzeug. Noch bevor die Polizei an der Unfallstelle eintraf, wurde der offensichtlich beschädigte Pkw vom Parkplatz entfernt. Es soll sich um ein dunkelfarbiges Auto gehandelt haben. Der Geschädigte und / oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell