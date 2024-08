POL-PDKO: Zeugen gesucht - Diebstahl der Ortstafel in Beulich

Lahnstein (ots) - Am Mittwoch, den 07.08.2024, gegen 18.05 Uhr verunglückte ein Motorradfahrer auf der L333 von Becheln kommend in Fahrtrichtung L327. An der Kreuzung zur L327 rutschte dem Motorradfahrer bei einem Bremsmanöver das Vorderrad weg und er kollidierte mit einem linksseitig gelegenen Verkehrszeichen. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei und musste in ...

mehr