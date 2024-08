POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Lahnstein (ots) - Am Montag, den 05.08.2024, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich in Lahnstein in der Westallee ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein Tandem-Fahrrad, besetzt mit zwei Personen, befuhr die Westallee in Richtung Adolfstraße/Brückenstraße. Ein von der Casinostraße kommender PKW missachtete die Vorfahrt des von links kommenden Fahrrades und kollidierte mit diesem. Dabei stürzten der ...

