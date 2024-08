Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lahnstein (ots)

Am Montag, den 05.08.2024, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich in Lahnstein in der Westallee ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein Tandem-Fahrrad, besetzt mit zwei Personen, befuhr die Westallee in Richtung Adolfstraße/Brückenstraße. Ein von der Casinostraße kommender PKW missachtete die Vorfahrt des von links kommenden Fahrrades und kollidierte mit diesem. Dabei stürzten der Radfahrer und seine Ehefrau auf dem Tandemsitz zu Boden. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurden beide mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht .

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell