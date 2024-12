Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffitisprayer greift Polizei an

Brilon (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei in Brilon kurz nach 02:00 Uhr auf eine männliche Person hingewiesen, welche ein Justizgebäude auf der Bahnhofstraße in Brilon mit Graffiti besprüht hat. Der 55jährige Beschuldigte flüchtete zunächst mit seinem Fahrrad und im weiteren Verlauf zu Fuß vor den Einsatzkräften. Sämtlichen Aufforderungen kam er nicht nach, sodass der Mann im weiteren Einsatzverlauf überwältigt werden musste. Während der Festnahme widersetzte sich der Mann erheblich den polizeilichen Maßnahmen und versuchte, die eingesetzten Polizeibeamten zu beißen. Die körperliche Gegenwehr setzte der Beschuldigte noch in der Wache fort. Dabei verletzte er einen Beamten durch Fußtritte. Der 55-Jährige war alkoholisiert und verbrachte den Rest der Nacht in einer Polizeizelle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

