Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Handyladen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am frühen Freitagmorgen brachen Unbekannte in einen Handyladen in Beiertheim-Bulach ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Täter gegen 04:00 Uhr die Fensterfront eines Ladengeschäfts in der Schenkenburgstraße ein und gelangten so in den Innenraum. Anschließend entwendeten zwei Männer rund 20 Mobiltelefonen aus den Auslagen und flüchteten anschließend.

Aufgrund von Videoaufzeichnungen im Handyladen können die Täter wie folgt beschrieben werden: Beide Personen hatten schwarze Sturmhauben und Handschuhe an. Einer sei etwas dicklicher und trug eine dunkelgraue Kapuzenjacke. Der zweite Täter führte einen dunkelblauen Eastpack-Rucksack mit sich und war mit einer grauen Jacke bekleidet, die einen weißen Schriftzug aus vier Buchstaben aufwies.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Identifizierung der Täter. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 zu melden.

Lea Könekamp, Pressestelle

