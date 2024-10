Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (erb). Am 26.10.2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort (sog. "Unfallflucht") in der Straße "Am Schiefen Garten" in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Bodenburg.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw (Daimler, GLK 250). Dadurch wurde der Daimler am rechten vorderen Kotflügel sowie an der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entsteht ein Sachschaden an dem Fahrzeug von ca. 2000 Euro.

Hinweise zum flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell