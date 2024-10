Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am 25.12.2024, zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr kam es in der Geschwister-Scholl-Straße in Sarstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter drangen über die Terrassentür in das Haus ein, indem sie den Rollladen hochdrückten und die Tür aufhebelten. Aus dem Haus entwendeten sie Schmuck. Der Wert des Schmucks kann bislang noch nicht beziffert werden, aber allein der verursachte Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro. Gegen 19:37 Uhr kam es in der Bürgermeister-Steinweden-Str. durch 2 unbekannte männlichen Personen zu einem Hausfriedensbruch. Eine Überwachungskamera auf dem Grundstück nahm auf, wie die zwei Männer auf das Grundstück eines Einfamilienhauses gingen. Bei der Umrundung begutachteten sie das Haus und verließen nach einer Minute das Grundstück. Dies wurde im Nachhinein durch den Hauseigentümer festgestellt, der die Polizei informierte. Die beiden Personen waren dem Aussehen nach Südosteuropäer im Alter von 20-30 Jahren. Beide Personen hatten schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Eine Person trug eine grüne Daunenjacke mit grauer Kapuze und Ärmel, sowie eine dunkelblaue Hose und schwarze Sneakers. Die zweite Person trug eine dunkelblaue Jacke, ebenfalls mit farblich abgesetzter Kapuze und Ärmel, eine blaue Hose und schwarze Schuhe. Ob es sich hierbei auch um die Täter des Einbruchs in der Geschwister-Scholl-Straße handelt, wird Gegenstand der Ermittlungen sein. Hinweise zu den zwei Personen oder anderen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

