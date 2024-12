Polizei Bielefeld

POL-BI: Benefizkonzert 2024 unterstützt Bielefelder Verein "EigenSinn"

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Bielefeld - Am Dienstagabend, 10.12.2024, waren über 400 Gäste der Einladung zum Benefizkonzert, zu dem die Stadt Bielefeld, Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld sowie das Polizeipräsidium eingeladen hatten, gefolgt. Neben den verkauften Tickets spendeten zahlreiche Besucher zusätzlich Geld für die Arbeit des Vereins "EigenSinn - Prävention von sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen e.V.". Dies führte zu dem erfreulichen Gesamterlös von 9.299 Euro.

Durch das musikalische Programm, unter dem Motto "An Evening in America", leitete der Dirigent Scott Lawton und sorgte mit dem Landespolizeiorchester NRW und Sänger Oliver Schmitt für einen stimmungsvollen Abend in der Rudolf-Oetker-Halle. Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt, der beim Polizeipräsidium Aachen als Ermittler damit beschäftigt ist, sexualisierte Gewalt und Missbrauchsstraftaten gegen Kinder aufzuklären, war es eine besondere Freude, diesen Spendenzweck unterstützen zu können.

Wie angekündigt, besuchte auch Innenminister Herbert Reul das Benefizkonzert. Neben der Vorfreude auf die musikalische Darbietung, sprach der Minister seinen Dank an die Polizei Bielefeld aus und bezog sich dabei auf Ermittlungskomplexe zu Missbrauchsfällen in der Vergangenheit. Herr Reul lobte dabei die gute Arbeit der zuständigen Ermittler und zeigte sich erfreut, dass auch der Spendenzweck diesem Thema zugutekommt.

Herr Nürnberger, Sozialdezernent der Stadt Bielefeld, unterstrich in seiner Ansprache die Leistung des Vereins "EigenSinn", der einen großen Beitrag zum Kinderschutz leiste. In diesem Zusammenhang dankte er ebenfalls der Polizei Bielefeld für Ihre geleistete Arbeit. Die Intendantin Nadja Loschky von Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld schlug thematisch eine Brücke von der Überschrift der diesjährigen Spielzeit "Die Würde Menschen ist unantastbar" zu dem Konzertabend mit "Die Würde unserer Kinder ist unantastbar", ob in der Öffentlichkeit oder im digitalen Raum.

Vielen Besuchern war es wichtig neben den Eintrittsgeldern - von 7.639 Euro - durch zusätzliche Spenden - in Höhe von 1.660 Euro - ihre Hilfsbereitschaft für den Verein "EigenSinn - Prävention von sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen e.V." auszudrücken.

Die Geschäftsführerin des "Vereins EigenSinn", Isabelle Venne, kündigte an, das gesammelte Geld fließe in das Präventionsprojekt "Sicher und Stark". Ziel sei es, Vorschulkinder und Grundschüler vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Das Geld würde für mindestens ein halbes Jahr ausreichen, das Projekt an Schulen anzubieten.

Polizeipräsidentin Dr. Sandra Müller-Steinhauer freut sich mit allen Beteiligten, die das diesjährige Benefizkonzert ermöglicht haben, über den gelungenen Abend und die erzielte Spendensumme. Mit Blick auf das Konzert im vergangenen Jahr können sich alle Beteiligten vorstellen, weitere musikalische Abende in Verbindung mit Spendenaktionen als vorweihnachtliche Tradition fortzusetzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell