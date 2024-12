POL-BI: Nach Unfall an Tankstelle davongefahren

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es einen Tatzusammenhang zwischen vier Einbrüchen gibt, die räumlich und zeitlich nah beisammen liegen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben. Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 18:15 Uhr am Montag, 09.12.2024, und 09:30 Uhr am Dienstag, 10.12.2024, in ein Geschäft an der ...

