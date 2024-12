Polizei Bielefeld

POL-BI: Mögliche Einbruchsserie - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es einen Tatzusammenhang zwischen vier Einbrüchen gibt, die räumlich und zeitlich nah beisammen liegen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 18:15 Uhr am Montag, 09.12.2024, und 09:30 Uhr am Dienstag, 10.12.2024, in ein Geschäft an der Zimmerstraße, in Höhe der Bahnhofstraße, ein. Die Diebe entkamen mit ihrer Beute aus dem Geschäft in dem vor allem Naturkost und Naturheilmittel verkauft werden. Bei einem benachbarten Geschäft blieb es bei einem Einbruchsversuch.

Ein Täter brach in einen Kiosk an der Feilenstraße, in Höhe des Willy-Brandt-Platzes, ein. Er entwendete Geld und alkoholische Getränke. Die Tatzeit liegt zwischen 06:00 Uhr und 06:20 Uhr. Zeugen teilten mit, dass der Einbrecher in Richtung Zimmerstraße flüchtete.

Außerdem könnte ein Tatzusammenhang zu einem Einbruch vom 05.12.2024 bestehen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5925378

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Einbrüchen und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

