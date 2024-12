Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher geht in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 07.12.2024, erließ ein Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 27-Jährigen ohne festen Wohnsitz, nachdem er mindestens drei Einbrüche und einen Diebstahl beging.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brach der 27-Jährige am Freitag in ein Einfamilienhaus an der Amselstraße, in eine Wohnung an der Brückenstraße und in eine Gartenlaube an der Straße Am Strebkamp ein. Zudem soll er diverse Gegenstände aus einem Auto in einer Garage am Kiebitzweg gestohlen haben.

Gegen 15:30 Uhr konnte der Einbrecher im Bereich des Kleiberwegs festgenommen werden. Er führte Diebesgut in einer Schubkarre mit sich.

Der Einbrecher mit spanischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag, 07.12.2024, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

