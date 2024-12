POL-BI: Zwei Blumenkübel gestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gellershagen - Die Fahrerin eines Mini Cooper wird verdächtigt, am Mittwoch, 11.12.2024, einen Mann beim Betanken seines Autos angefahren und verletzt zu haben. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Leichtverletzten verließ sie die Tankstelle an der Jakob-Kaiser-Straße. Der 47-jährige Bielefelder stand gegen 17:15 Uhr mit einer Zapfpistole in der Hand an der Beifahrerseite seines Audi ...

mehr