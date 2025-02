POL-VIE: Kempen: Versuchter Geschäftseinbruch auf der Vorster Straße

Nettetal (ots) - Am Freitag brachen unbekannte Täter etwa in der Zeit zwischen 15:00 und 20:15 Uhr in eine Wohnung an der Werner-Jaeger-Straße in Nettetal-Lobberich ein. Nach dem gewaltsamen Aufbrechen einer Balkontüre in der ersten Etage gelangten die Täter in die Wohnung. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten vermutlich ohne Beute. Verdächtige Beobachtungen können bei ...

mehr