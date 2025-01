Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Firmengebäude in Wremen - Hoher Sachschaden - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wremen. In der Nacht zum heutigen Montag (06.01.2025) kam es in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Straße Wremer Specken in Wremen. Entwendet wurden unter anderem Baumaterial und hochwertiges Werkzeug. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

