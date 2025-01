Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformationen der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 04. Januar 2025

Cuxhaven (ots)

+

Glätteunfälle halten Polizei weiter in Atem - Insbesondere auf der BAB 27 und Nebenstrecken

BAB 27. Bis zum frühen Samstagmorgen hielt andauernder Schneefall, der zu vielen glättebedingten Verkehrsunfällen führte, insbesondere die Polizei Geestland in Atem. Im Laufe des Tages kam es auf der Bundesautobahn 27 und Nebenstrecken zu diversen Glätteunfällen, wobei seit Freitag insgesamt mehr als ein Dutzend Verkehrsunfälle zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Stotel gezählt wurden, bei denen Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren hatten. Sie gerieten teilweise auf Sommerreifen ins Rutschen, prallten gegen die Schutzplanken oder mit anderen Fahrzeugen zusammen. Betroffen waren beide Fahrtrichtungen der BAB 27. Die Unfälle verliefen insgesamt glimpflich. Trotz alledem mussten insgesamt vier Personen leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, bei winterlicher Witterung nur mit geeigneter Bereifung, angepasster Geschwindigkeit sowie vergrößertem Sicherheitsabstand zu fahren.

++++++++++

Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen - Verursacher flüchtet - Zeugenaufruf

BAB 27. Am frühen Freitagabend kam es um kurz nach 18 Uhr auf der BAB 27, Richtungsfahrbahn Walsrode, kurz hinter der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Der flüchtige Unfallverursacher, Fahrer eines weißen Pkw VW, soll auf dem Überholfahrstreifen gefahren und unvermittelt abgebremst haben. Ein dahinterfahrender 28-jähriger Bremer bremste daraufhin auf der schneebedeckten Fahrbahn ebenfalls und wich nach rechts aus. Dort kollidierte sein BMW mit einem an der Anschlussstelle auffahrenden Nissan, der von einem 18-jährigen Osterholzer gelenkt wurde. Der Nissan wiederum geriet ebenfalls ins Rutschen und prallte gegen ein Pkw-/Anhänger-Gespann, welches auf dem Hauptfahrstreifen fuhr. Ein 50jähriger Mainzer wich den Unfallfahrzeugen mit seinem Opel aus, geriet auch ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Insgesamt wurden drei Personen leichtverletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen, weißen VW Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland, Tel. 04743-9280, oder jeder andern Polizeidienststelle zu melden.

++++++++++

Sattelzug rutscht auf winterglatter Fahrbahn in die Mittelschutzplanke

BAB 27. Am Freitagabend, gegen 20 Uhr, kam ein Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde, in Fahrtrichtung Cuxhaven, bei winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Hierbei verkeilte sich das Gespann, stellte sich quer und blockierte die Fahrbahn. Die Autobahn musste ab der AS Nordholz für die aufwendige Bergung bis ca. 24 Uhr voll gesperrt bleiben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

++++++++++

Linienbus rutscht auf winterglatter Fahrbahn in den Seitenraum

Gemeinde Wurster Nordseeküste - OT Mulsum. Am frühen Samstagmorgen kam es auf der L129 in der Wurster Nordseeküste zwischen Wremen und Dorum, kurz vor der Ortschaft Mulsum, zu einem Verkehrsunfall. Ein Linienbus, der seinen Fahrbetrieb bereits eingestellt und keine Fahrgäste mehr an Bord hatte, geriet auf schneebedeckter Fahrbahn in einer leichten Linkskurve alleinbeteiligt ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Bus im Seitenraum zum Stehen kam. Da die Türen aufgrund der leichten Schräglage blockiert waren, konnte der unverletzt gebliebene Fahrer den Bus zunächst nicht verlassen. Das Fahrzeug musste aufwendig geborgen werden.

++++++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell