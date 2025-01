Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Missbräuchliches Abschießen von sog. Fallschirmraketen in Cadenberge; Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

In der Silvesternacht ( kurz nach Mitternacht ) haben unbekannte Täter im Bereich Cadenberge bzw. Wingst-Altkehdingen mißbräuchlich sog. Fallschirmraketen abgeschossen. Die brennenden Raketen landeten auf einem Privatgrundstück. Eine Rakete hat eine Personengruppe nur knapp verfehlt. Die andere Rakete steckte eine Hecke in Brand. Zum Löschen mußte die FFW Cadenberge ausrücken. Signalraketen bestehen aus einem Treibsatz, der das abbrennbare Element in die Luft treiben soll. In der Luft brennt dann ein Element ab, welches durch seine Leuchtkraft Aufmerksamkeit erregen soll. Eine Signalrakete ist ein Signalmittel, mit deren Hilfe Notsignale gegeben werden können. Sie entspricht in ihrem Aufbau einer Feuerwerksrakete. Eine Form der Signalrakete ist die Fallschirmrakete. Das leuchtende Element wird mit einer Rakete nach oben geschossen, gleitet aber an einem eingebauten Fallschirm langsam herab. Der Vorteil der Fallschirmrakete gegenüber einer Signalrakete ist, dass auf Grund geringerer Sinkgeschwindigkeit (5 m/s) eine längere Brenndauer möglich ist; dadurch hat sie einen höheren Aufmerksamkeitswert. Der Erwerb und Besitz von pyrotechnischen Signalmitteln ist in Deutschland streng reglementiert. Die pyrotechnischen Signalmittel werden in die Gruppen T1 und T2 unterteilt. T1: Pyrotechnische Seenotsignalmittel, die einmalig aus der Hand abgeschossen werden, unterliegen dem Sprengstoffgesetz. T2: Werden Signalraketen aber z.B. aus einer Seenotsignalpistole abgefeuert, unterliegen diese dem Waffengesetz. Dann ist für den Besitz eine Waffenbesitzkarte erforderlich. Zum Erlangen dieser ist der Sachkundenachweis für Seenotsignalmittel erforderlich. Die Polizei Cadenberge ermittelt nun wegen Mißbrauch von Notrufen gem. § 145 StGB sowie wegen dem Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz. Hinweise in der Sache bitte an die Polizeistation Cadenberge 04777/800630 oder an die Polizei Hemmoor 04771/6070.

