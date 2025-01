Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Doppelhaus in Geestland, OT Langen; entwendetes Auto in der Geeste in Bremerhaven versenkt

Cuxhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten in der Nacht zum Freitag, 03.01.2025 die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner eines Doppelhauses im Nordeschweg in Geestland aus und gelangten in das Haus. Hier entwendeten sie unter anderem einen Fahrzeugschlüssel zu dem Pkw, Mercedes A-Klasse in silber-blau, des Geschädigten. Am 03.01.2025, gegen 04:40 Uhr, wurde ein PKW gemeldet, welcher augenscheinlich auf Höhe eines Stegs im Bereich des Rudervereins Bremerhaven im Fluss Geeste schwimmt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um den silber-blauen Mercedes des Geschädigten. Das Fahrzeug war unbesetzt. Am und im Fahrzeug konnten keine Personen festgestellt werden. Aufgrund der Feststellungen ist davon auszugehen, dass der PKW durch die unbekannten Täter ebenfalls entwendet worden ist und in der Folge in der Geeste versenkt werden sollte. Die Ermittlungen dauern an. Eine Spurensuche durch die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Cuxhaven und die Kriminaltechnik des Polizeikommissariats Geestland ist erfolgt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Pkw gesehen oder andere Feststellungen in Bezug auf den Einbruch getroffen haben, sich bei der Polizei in Geestland unter 04743 928 0 zu melden.

