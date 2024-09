Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gemeindefeuerwehr trainiert Zusammenarbeit für schwere Verkehrsunfälle

Schiffdorf (ots)

Bereits 2023 wurde innerhalb der Gemeindefeuerwehr Schiffdorf eine Gruppe gegründet, um ein besseres Zusammenwirken bei schweren Verkehrsunfällen zu trainieren. Diese Gruppe besteht aus Mitgliedern der Ortsfeuerwehren Geestenseth, Schiffdorf und Spaden, da diese Feuerwehren mit hydraulischen Rettungsgeräten ausgerüstet sind. Bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten oder vermutlichen eingeklemmten Personen werden grundsätzlich zwei Feuerwehren mit hydraulischen Rettungssätzen alarmiert. So kann gewährleistet werden, dass die Rettung jederzeit erfolgen kann, auch wenn ein Gerät ausfallen sollte.

Nach langer Planung und Vorbereitung konnte am 17. August 2024 die erste Tagesfortbildung für die technische Rettung durchgeführt werden. Zu den eigentlichen Gruppenmitgliedern kamen noch weitere Mitglieder der drei Ortsfeuerwehren. Auch Gäste aus der Gemeinde Beverstedt nahmen teil, um sich ein Bild über diese Ausbildungsgruppe zu machen. Zunächst wurde im theoretischen Unterricht besprochen welche Rettungstechniken es gibt und wie diese umzusetzen sind. Nach ca. Zwei Stunden Theorie ging es dann nach Draußen.

Hier wurden außerhalb der Feuerwehrgerätehauses Schiffdorf mehrere Fahrzeuge aufgestellt und unteranderem mit einem Traktor präpariert, um verschiedene Unfallszenarien darzustellen. Nun konnten die Teilnehmer gemeinsam die erlernten Techniken ausprobieren und dabei Dummy-Puppen aus den Fahrzeugen befreien. Durch gemischte Gruppen konnte so vor allem die Kommunikation und die Zusammenarbeit trainiert werden. Auch für einen Austausch über vergangene Einsätze und die Technik war ausreichend Zeit. So kann gemeinsam aus Erfahrungen gelernt werden, um weiterhin eine hohe Professionalität aufrecht halten zu können.

Nach Abschluss der Praxisausbildung konnte gemeinsam etwas gegessen werden, bevor es ans Aufräumen ging.

Ein besonderer Dank geht außerdem an die Autoverwertung Herrmann in Lintig, für das Bereitstellen der Fahrzeuge und an LiTo Donnern aus Loxstedt, sowie J&J Mobile Freizeit aus Bramel für die logistische Unterstützung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell