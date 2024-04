Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Wohngebäude

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Beim Brand in einer Erdgeschosswohnung an der Tiroler Straße haben sich am Sonntagabend (28.04.2024) vier Bewohner Verletzungen zugezogen. Hausbewohner bemerkten gegen 18.30 Uhr Brandgeruch im Haus und alarmierten die Feuerwehr. Nachbarn brachten die Familie, die sich noch in der Wohnung befand, nach draußen und übergaben sie dem Rettungsdienst. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in der Küche aus, der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell