Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Zeugen nach Unfallflucht zw. Florstadt und Reichelsheim gesucht + Einbrüche + Diesel, Werkzeug und Pedelecs geklaut + Über Smart-Home Dieb verscheucht + Audi in Petterweil gestohlen +

Friedberg (ots)

--

Florstadt: Nach kurioser Unfallflucht sucht Polizei Zeugen -

Der Zusammenstoß eines Opel Corsas mit einem Renault Kangoo am Donnerstagabend auf der Kreisstraße zwischen Florstadt und Reichelsheim beschäftigt derzeit die Friedberger Polizei. Die Ermittler bitten Ersthelfer und Unfallzeugen sich zu melden.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer des schwarzen Corsas, gegen 17.25 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Reichelsheim unterwegs war. Der Fahrer des Kangoos wollte von einem Feldweg aus auf die Kreisstraße einbiegen und prallte dabei in die Beifahrerseite des Opels. Durch die Wucht des Aufpralls schleudert der Corsa über die Fahrbahnen und beschädigte ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten. Letztlich blieb der Opel in der Bankette stehen. Ersten telefonischen Meldungen von Unfallzeugen zu Folge, schoben die beiden Fahrer den Kangoo von der Unfallstelle auf ein in Richtung Reichelsheim rechtsseitig gelegenes Gartengrundstück und wollten offenbar nicht die Polizei einschalten. Als eine Streife an der Unfallstelle eintraf, rannte der mutmaßliche Fahrer des schwarzen Corsas über einen Feldweg in Richtung Reichelsheim davon - der Fahrer des Kangoos war bereits verschwunden. Die Ermittlungen zu den beiden flüchtigen Unfallfahrern dauern derzeit an.

Nichtsdestotrotz suchen die Ermittler nach Zeugen, die als Ersthelfer direkt nach dem Unfall anhielten oder kurz nach dem Zusammenstoß die Unfallstelle passierten. Diese Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Niddatal-Ilbenstadt: Über Kellertür eingebrochen -

In der Rodheimer Straße drangen Diebe in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 11.00 Uhr schlugen die Täter die Scheibe der Kellertür ein und betraten das Haus. Im Inneren suchten die Diebe nach Beute. Eine genaue Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Niddatal-Assenheim: 400 Liter Kraftstoff abgesaugt -

Nach einem Dieseldiebstahl auf einer Baustelle am "Sonnenhof" bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr und Montagfrüh, gegen 07.00 Uhr saugten die Täter aus den Tanks von zwei dort geparkten Baggern den Kraftstoff heraus. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe den Diesel in Tanks umleiteten und mit einem Transporter oder Anhänger in Sicherheit brachten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Limeshain-Hainchen: Videoüberwachung entlarvt Einbrecher -

Über seine smarte Heimtechnik verhinderte in der "Wingertshecke" ein Hausbesitzer am Sonntagabend einen Einbruch. Gegen 19.00 Uhr entdeckte er über seine mit dem Handy verbundene Videoüberwachung, dass sich ein Unbekannter während seiner Abwesenheit an der Haustür zu schaffen machte. Er sprach den Täter über die Lautsprecheranlage an, worauf dieser Reißaus nahm. Wieder zuhause, entdeckte er Hebelspuren an der Haustür. Den Schaden an der Tür beziffert die Polizei auf rund 300 Euro. Zeugen, die den Täter gestern Abend, gegen 19.00 Uhr in der Wingertshecke beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Ortenberg-Usenborn: Haustür hält Einbrechern stand -

Ein Haus in der Stolberger Straße rückte am Ende der letzten Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten vergeblich an der Haustür und ließen einen Schaden von zirka 500 Euro zurück. Ins Haus gelangten die Diebe nicht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Unbekannten zwischen Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 10.30 Uhr an der Tür zu schaffen machten. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Ortenberg-Wippenbach: Pedelecs aus Gartenhütte verschwunden -

Auf knapp 5.000 Euro summiert sich der Wert der beiden Fahrräder vom Hersteller "Cube", die Diebe aus einer Gartenhütte in der Straße "Am Fuchsfeld" erbeuteten. Die Täter brachen das Schloss der Hütte auf und griffen sich das schwarz/blaue "Cross Hybrid Race 625 Allroad" sowie das rosa/graue "Reaction Hybrid One 50029" und machten sich mit ihrer Beute auf und davon. Hinweise zu den Fahrraddieben oder zum Verbleib der beiden Pedelecs nehmen die Ermittler der Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Friedberg: Werkzeuge von Baustelle erbeutet -

Am zurückliegenden Wochenende schlugen Diebe auf einer Baustelle in der Heinrich-Busold-Straße zu. Sie brachen einen weißen Anhänger auf und griffen sich unter anderem ein Stromaggregat und einen Stemmhammer. Der Wert der Beute kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Reparatur des Anhängers wird die Baufirma etwa 200 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagnachmittag, gegen 13.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 07.45 Uhr auf der Baustelle beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Karben-Petterweil: Auto gestohlen -

Auf einen rund 30.000 Euro teuren Audi hatten es Autodiebe in der Sauerbornstraße abgesehen. Im Zeitraum von Freitagabend, gegen 22.30 Uhr und Samstagmorgen, gegen 06.45 Uhr parkte der graue Q5 mit der Zulassung "FB-DS 1090" in Höhe der Hausnummer 7. Die Täter überwanden die Diebstahlsicherungen des SUV und fuhren davon. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind die Diebe in der genannten Nacht in der Sauerbornstraße aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des grauen Audi Q5 machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell