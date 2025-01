Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Hemmoor

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Land Hadeln/ Oberndorf - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Oberndorf zwischen einem PKW und einem Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes. Der VW Caddy des DRK bog auf eine Hofeinfahrt ein, woraufhin die 64-jährige Fahrzeugführerin des nachfolgenden PKW in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn hinten auffuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Zwei Fahrzeuginsassen im DRK-Fahrzeug wurden hierbei leicht verletzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde von Amts wegen eine Anzeige aufgrund fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

+++++

Hemmoor - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am 04.01.2025, gegen ca. 14:30 Uhr, befährt ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Seevetal mit einem grauen Opel Insignia die Bundestraße 73 in Hemmoor. Seine Fahrt setzt er im weiteren Verlauf über die B73, über Cadenberge und weiter über die Langenstraße in Richtung Wingst fort. Auf der Fahrtstrecke kommt es, laut Angaben aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, zu mehreren gefährlichen Situationen mit dem entgegenkommenden Verkehr. Es sei sogar zu Beinaheunfällen gekommen. Der Fahrzeugführer kann durch Beamte der Polizei Hemmoor gestoppt werden. Eine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol wird nicht festgestellt. Nach ersten Ermittlungen könnte Ursache des Fahrverhaltens Übermüdung des Fahrzeugführers sein.

Zeugen zum Fahrverhalten des grauen Opel Insignia und Betroffene von den geschilderten Beinaheunfällen oder gefährlichen Verkehrssituationen werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (04771/6070) zu melden.

+++++

Hemmoor/ Hechthausen - Diebstahl aus Snackautomat (Lichtbild anbei)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Aufbruch eines Snackautomaten am Bahnhof in Hechthausen. Bisher unbekannte Täter hatten den Automaten aufgebrochen und hierbei Geld, Zigaretten und Nahrungsmittel entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 11.000EUR. Hinweise zu Beobachtungen in dieser Sache können bei der Polizei Hemmoor mitgeteilt werden.

+++++

Hemmoor/ Lahmstedt - Betrunken und ohne Versicherungsschutz am Straßenverkehr teilgenommen

Beamte der Polizei Hemmoor kontrollierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 61-jährigen PKW-Fahrer aus Wanhöden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stand und mit mehr als 0,50 Promille nicht mehr am Verkehr hätte teilnehmen dürfen. Des Weiteren lag für den PKW keine Haftpflichtversicherung vor, sodass gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Die Kennzeichen des Fahrzeugs wurden vor Ort entsiegelt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell