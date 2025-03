Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Gemeinsame Pressemeldung zur Meldung vom 11.03.2025 um 14:51 Uhr: "Ubstadt-Weiher - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 552 zwischen Tanklaster und Straßenbahn"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte am Dienstagmittag kurz vor der Ortseinfahrt Zeutern ein Tanklaster mit einer Straßenbahn. Drei Personen wurden tot geborgen, der Fahrer des Lasters wurde schwer verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überquerte ein mit mehreren tausend Litern Heizöl beladener Tanklaster gegen 14:15 Uhr kurz vor der Ortseinfahrt Zeutern einen unbeschrankten Bahnübergang an der Landesstraße 552, um in Richtung Industriestraße zu fahren. Hierbei wurde er von einer in Richtung Odenheim fahrenden Straßenbahn an der rechten Fahrzeugseite erfasst und rund 40 Meter mitgeschleift. Aufgrund der Kollision brannten der vordere Teil der Straßenbahn und der LKW vollständig aus.

Drei Personen erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Eine Person wurde von Einsatzkräfte der Kriminaltechnik aus dem Führerhaus der ausgebrannten Bahn geborgen. Die zwei weiteren Verstorbenen befanden sich im vorderen Bereich der Bahn. Aufgrund der Schwere der Brandeinwirkung dauert die Identifizierung der drei Personen nach wie vor an.

Der 49-jährige Fahrer des Tanklasters wurde unmittelbar nach dem Eintreffen der Rettungskräfte von einem alarmierten Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik transportiert. Zehn weitere Fahrgäste in der Bahn erlitten leichte Verletzungen. Wie viele Personen sich insgesamt zum Zeitpunkt der Kollision in der Straßenbahn befanden, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Hintergründe des Verkehrsunfalls sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Ersten Schätzungen zufolge liegt dieser im hohen sechsstelligen Bereich.

Die L 552 an der Ortseinfahrt Zeutern wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 03:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

