Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Korrektur! Presseeinladung: Christian Pegel übergibt mehrere Löschfahrzeuge

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel übergibt am Mittwoch in der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V in Malchow insgesamt zwei Tanklöschfahrzeuge (TLF 3000) und ein Löschfahrzeug (LF 20) aus der Landesbeschaffung "Zukunftsfähige Feuerwehr".

Termin: Mittwoch, 4. Dezember 2024, 12.30 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V, Sandstr. 12, 17213 Malchow

Je ein Fahrzeug des Typs TLF 3000 geht an diesem Tag an die Gemeinde Dorf Mecklenburg im Landkreis Nordwestmecklenburg und an die Stadt Güstrow im Landkreis Rostock. Ein LF 20 erhält die Stadt Gadebusch im Landkreis Nordwestmecklenburg.

Bereits am Dienstag werden der Gemeinde Prohn im Landkreis Vorpommern-Rügen und der Landeshauptstadt Schwerin je ein TLF 3000 sowie der Stadt Loitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Gemeinde Sundhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen ein LF 20 überreicht.

Mit dem Programm "Zukunftsfähige Feuerwehr" stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 50 Millionen Euro zur Verbesserung des flächendeckenden Brandschutzes bereit. Mit dem Geld wird insbesondere die Beschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge durch die Gemeinden als Träger des gemeindlichen Brandschutzes gefördert.

