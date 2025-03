Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgänger von Straßenbahn erfasst und verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 35-jähriger Mann wurde am Mittwochmorgen in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst und erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der 35-Jährige gegen 10:50 Uhr auf der Mathystraße unterhalb der Hirschbrücke die Gleise, wohl ohne auf die herannahende Straßenbahn zu achten. Die Straßenbahnfahrerin leitete eine Notbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde seitlich von der Bahn erfasst, stürzte und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort ambulant behandelt. Alle Insassen der Tram blieben unverletzt. Die Fahrerin sowie zwei Zeugen wurden in der Folge von einem Kriseninterventionsteam betreut.

An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren an Bahnübergängen hin und appelliert an Fußgänger, beim Überqueren von Gleisen besonders aufmerksam zu sein.

