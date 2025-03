Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Unfallflucht auf der BAB 5 - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einer Betonleitwand kollidierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker gegen 23:15 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Süden. In Höhe Ettlingen verlor er aus noch unbekannter Ursache offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Betonleitwand. In der weiteren Folge wurden Trümmerteile auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Ein nachfolgender Pkw Opel überfuhr die Trümmerteile und wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher setzte offensichtlich seine Fahrt fort und verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0721 94484-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell