Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 56-Jähriger stellt sich nach begangener Tat in Bundespolizeiwache

Dortmund (ots)

Am gestrigen Mittag (12. November) wurde ein Mann im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Dieser gab an, dass er gesucht werde. Schließlich stellte sich heraus, dass er sich in einer Pressemitteilung der Polizei Dortmund, als Tatverdächtiger wiedererkannt habe.

Gegen 13:50 Uhr erschien ein 56-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er sich aufgrund eines bestehenden Haftbefehls stellen wolle. Zur Überprüfung seiner Person händigte der deutsche Staatsbürger den Einsatzkräften seinen Personalausweis aus. Ermittlung ergaben schließlich, dass die Staatsanwaltschaften Hagen und Dortmund lediglich nach dem Aufenthaltsort des Wohnungslosen suchen ließen.

Als der 56-Jährige aus der Dienststelle entlassen werden sollte, gab dieser plötzlich an, dass er aufgrund einer begangenen Straftat gesucht werde. Hierzu zeigte er den Beamten folgende Meldung der Polizei Dortmund:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5880321

In dem Artikel werden Zeugen bezüglich eines begangenen Raubdelikts gegen eine 89-Jährige gesucht. Der Deutsche äußerte gegenüber den Bundespolizisten, dass er der Täter sei, nachdem ebenfalls gesucht werde.

Die Polizeibeamten nahmen anschließend Kontakt zu dem Polizeipräsidium Dortmund auf. Nach Rücksprache nahmen die Bundespolizisten den Gesuchten schließlich vorläufig fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam in Dortmund zu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell