Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbrüche

Heilbronn (ots)

Flein/Neckarwestheim/Talheim: Einbrüche in Firmengebäude - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereigneten sich mehrere Einbrüche in Unternehmen und Gewerbebetriebe in Flein, Talheim und Neckarwestheim, bei denen in mindestens vier Fällen unbekannte Täter in die Betriebsgebäude eindrangen. Aufgrund der räumlichen Nähe und der Ähnlichkeiten in der Vorgehensweise kann davon ausgegangen werden, dass es sich um den oder die gleichen Täter handelt. Zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 06:15 Uhr am Freitag brachen unbekannte Täter in das Werksgelände einer Firma in der Wilhelm-Maybach-Straße in Neckarwestheim ein. Dabei wurden LED-Scheinwerfer entwendet und ein Fenster beschädigt. In den Büroräumen wurden mehrere Schränke durchwühlt und mehrere hundert Euro aus Kassen entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. In Talheim in der Heilbronner Straße, gelangten die Täter zwischen 16:30 Uhr und 06:30 Uhr über das Aufhebeln eines Fensters in die Büroräume eines Holzbauunternehmens. Hier wurde jedoch nichts entwendet, lediglich ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro hinterlassen. In Flein in der Fischeräckerstraße, wurde zwischen 19:30 Uhr und 07:30 Uhr versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wurde das Fenster komplett eingeschlagen. Aus einer Kasse wurden etwa 150 Euro entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der selben Nacht in der Stahläckerstraße in Flein. Auch hier wurde ein Fenster eingeschlagen um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer in den genannten Tatzeiten verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den zuständigen Polizeirevieren Lauffen für Neckarwestheim (07133 2090) oder Weinsberg für Flein und Talheim (07134 9920) zu melden:

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell