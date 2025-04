Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Geschwindigkeitskontrolle und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Mit 86 km/h zu schnell geblitzt

Am Donnerstagvormittag wurde ein Audi-Fahrer auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Anschlussstelle Ahorn mit einer Geschwindigkeit von 186 km/h gemessen - erlaubt waren 100 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitung wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch die Polizei mit einem Lasermessgerät festgestellt. Der 58-Jährige hat nun mit einem hohen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrmonatigen Fahrverbot zu rechnen.

Tauberbischofsheim: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen stellte ein Pkw-Besitzer in der Eichendorffstraße in Tauberbischofsheim fest, dass das BMW-Emblem von seiner Motorhaube entfernt worden war. Zudem entdeckte er Blutspuren an der Motorhaube und dem Heck des Fahrzeugs. Vermutlich hatte sich der Täter bei der Tat verletzt. Auch bei einem in der Nähe geparkten VW wurde das Emblem entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Blutspuren gesichert. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

