POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Vorsicht vor Schockanrufern und falschen Polizeibeamten

Heilbronn (ots) - Walldürn: Zeugen nach Einbruch gesucht In Walldürn brachen Unbekannte am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus ein. Zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr traten die Einbrecher zunächst die Eingangstür des Gebäudes in der Zunftgasse ein und öffneten dann gewaltsam die Türe einer Wohnung. Das Innere wurde von den Unbekannten durchwühlt und Bargeld ...

