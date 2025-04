Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Diebstahl, Heckenbrand, Gefahrgutkontrolle und Unfall

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Pkw aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 21:30 Uhr und 4 Uhr, kam es in Heilbronn-Sontheim zu einem Pkw-Aufbruch. Das betroffene Fahrzeug war in der Spitzwegstraße abgestellt. Unbekannte schlugen die Heckscheibe des Wagens ein, öffneten sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrertür und durchwühlten den Innenraum. Zudem wurde die Elektronik unter dem Lenkrad herausgelöst. Entwendet wurde nichts. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Heckenbrand bei Arbeiten mit Bunsenbrenner Am Donnerstag kam es gegen 17 Uhr kam es in der Agnese-Schebest-Straße in Heilbronn-Sontheim zu einem Brand. Ein 62-jähriger Mann führte Arbeiten an seiner Garage durch und nutzte dabei einen Bunsenbrenner, der an eine Gasflasche angeschlossen war. Dabei geriet seine Hecke in Brand. Aufgrund der ersten Meldung, dass ein Gebäudebrand vorliegen würde, rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften aus. Zudem waren ein Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Erlenbach: Polizei kontrolliert Gefahrguttransporter auf A6

Am Donnerstag führte die Verkehrspolizei Weinsberg auf dem Parkplatz Sulmtal Nord an der A6 bei Erlenbach zwischen 9 und 13 Uhr eine umfangreiche Gefahrgutkontrolle durch.

Im Rahmen des Einsatzes überprüften die Beamten gemeinsam mit dem Kompetenzteam Gefahrgut Baden-Württemberg, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität sowie dem Landratsamt Heilbronn insgesamt 28 Gefahrgut- und Abfalltransporter. Schwerpunkte lagen auf der Ladungssicherung, ADR-Kennzeichnung sowie den Sozialvorschriften. Bei fünf Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. Besonders gravierend war der Fall eines polnischen Transporters, der unvorschriftsmäßig eine Tonne defekter Lithium-Ionen-Akkus beförderte. Insgesamt wurden 19 Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt und Sicherheitsleistungen in fünfstelliger Höhe erhoben.

Heilbronn: Streifenwagen bei Einsatzfahrt in Verkehrsunfall verwickelt

Am Donnerstag, gegen 6:30 Uhr kam es in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Dienstfahrzeugs der Polizei. Der Streifenwagen war unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf der Charlottenstraße zu einem Brandalarm unterwegs, als er beim Einfahren in die Kreuzung mit der Kauffmannstraße mit dem VW eines 21-Jährigen kollidierte. Zeugen berichteten, dass der VW-Fahrer die Kreuzung offenbar noch bei Gelblicht zügig passieren wollte. Der Sachschaden am VW Passat wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, der am Streifenwagen auf etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell