Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbrüche in mehrere Kellerabteile

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, 27.03.2025 kam es in der Zeit zwischen 19:00 Uhr bis Freitag, 28.03.2025, 06:00 Uhr zu Einbrüchen von mehreren Kellerabteilen in der Innenstadt von Kirchheimbolanden.

Bisher unbekannte Täter begeben sich in ein Mehrfamilienhaus im Küchengarten und brechen dort insgesamt sechs Kellerabteile auf. Es werden mehrere Sachen durchwühlt und schließlich ein E-Bike entwendet. Ob die Täter weitere Gegenstände gestohlen haben, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell