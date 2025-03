Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Alzey (ots)

Am Donnerstag befuhr gegen 22.00 Uhr eine 59-Jährige Pkw Fahrerin mit ihrem Fahrzeug von Gau-Odernheim aus kommend auf der L 406 in Fahrtrichtung Alzey. Während der Fahrt blickte die 59- Jährige nach links um den Baufortschritt einer Großbaustelle zu beobachten. Zudem vergaß die 59-Jährigen einen nun seit kurzer Zeit fertiggestellten Kreisverkehr. Als die 59-Jährige den Kreisverkehr bemerkte, konnte sie nicht mehr rechtzeitig reagieren. Sie überfuhr ein Verkehrsschild und danach den Kreisverkehr selbst mit ihrem Fahrzeug. Die 59-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Schmerzen im Lendenbereich. An dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug der 59-Jährigen entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR.

