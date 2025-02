Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250228-1: Einbrecher hebelten Tür samt Rahmen aus Mauerwerk

Bergheim (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Tätern, die am Donnerstagvormittag (27. Februar) in eine Wohnung in Bergheim-Oberaußem eingebrochen sind.

Laut ersten Erkenntnissen schlugen die Täter im Zeitraum von 8 bis 14 Uhr zu. An dem Haus an der Inselstraße sollen sie zunächst eine Kellertür aus den Angeln gehoben haben. Anschließend sollen sie eine Wohnungstür samt Rahmen aus dem Mauerwerk gehebelt haben. In der Wohnung durchwühlten die Unbekannten diverse Schränke und entwendeten mindestens ein Elektrogerät. Ein Angehöriger des Bewohners stellte die Verwüstungen fest und rief umgehend die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell