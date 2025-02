POL-REK: 250227-2: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (ots) - Aufmerksamer Mitarbeiter verhinderte Ladendiebstahl Polizisten haben am Dienstagabend (25. Februar) einen mutmaßlichen Ladendieb (30) in Bergheim vorläufig festgenommen. Im wird vorgeworfen Waren in seine Kleidung versteckt zu haben. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts an der Humboldtstraße bemerkte gegen 18.30 Uhr, wie der 30-Jährige mehrere Packungen Waschmittel in einen Badeanzug ...

mehr