Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250227-1: Bei Durchsuchungen Betäubungsmittel und Datenträger sichergestellt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittlungen dauern an

Im Rahmen von Durchsuchungen in Frechen, Bergheim und Kerpen haben Kriminalbeamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Dienstag (25. Februar) kiloweise Rauschgift und zahlreiche Datenträger sichergestellt. Gegen insgesamt fünf Verdächtige besteht der Verdacht, illegalen Handel mit Betäubungsmitteln getrieben zu haben. Nach Zeugenhinweisen ergaben sich für die Ermittler Hinweise, wonach die vier Männer im Alter von 20 bis 41 Jahren und eine 62-Jährige Betäubungsmittel gewinnbringend verkaufen sollen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln stellte eine Richterin mehrere Durchsuchungsbeschlüsse aus. Gegen 7 Uhr am Dienstag durchsuchten Polizisten zeitgleich die Räumlichkeiten. Dabei stellten sie zahlreiche Datenträger sicher. In einer Wohnung in Bergheim stellten sie knapp 13 kg Cannabisblüten sicher. Die fünf Beschuldigten wurden nach ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (rs)

